Si rinnova e cresce la Fondazione Ca’ Romanino

Nuovo appuntamento con la Fondazione Ca’ Romanino ad Urbino. Domani alle 16 è in programma l’assemblea dei partecipanti aperta tutti, fisicamente dalla Sala degli Incisori a Collegio Raffaello e da remoto. La Fondazione ha infatti compiuto un profondo rinnovamento di organizzazione e persone, cogliendo allo stesso tempo l’occasione per aggiornare il suo statuto in conformità alle norme introdotte dal codice del Terzo settore. Tra le principali novità del nuovo statuto c’è la costituzione dell’assemblea dei partecipanti, un nuovo organo che mira a coinvolgere nella Fondazione tutti coloro che ne condividono le finalità e vogliono fornire il proprio contributo, per questo domani sarà aperta a tutti. Info 320 2136885.