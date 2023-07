Si riorganizzano pure le farmacie territoriali

Nell’ex asilo comunale di via Alfanovia Vatielli c’è anche il servizio farmaceutico territoriale. E sono in tanti a chiedersi se anche per quello bisognerà trovare una nuova sede, dopo la realizzazione della Centrale operativa territoriale. Anche alla luce del "progetto di riorganizzazione del sistema delle farmacie del territorio provinciale" annunciato dall’Azienda sanitaria territoriale. "E’ stata prodotta – scrive l’Ast – una prima bozza di piano per una progettualità da condividere con tutto il personale delle farmacie al fine di migliorare il servizio ai cittadini e permettere di potenziare ed efficientare l’intero sistema". "Stiamo lavorando con tutte le strutture – spiega il direttore generale Nadia Storti – per predisporre una proposta di potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci" "a sostegno di un miglioramento del servizio per renderlo più vicino alle esigenze dell’utenza, avendo cura di liberare risorse in termini economici e di personale da poter dedicare al potenziamento di altre attività. L’obiettivo della riorganizzazione è dare maggiore accessibilità delle strutture con beneficio per l’utenza e l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche. Oltre ad una migliore gestione della logistica e ottimizzazione della continuità assistenziale ospedale-territorio".