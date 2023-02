Si riposa disteso a terra sull’erba, allertano 118, carabinieri e vigili

Hanno visto ieri mattina di passaggio un uomo disteso sul campo, all’altezza dell’autovelox delle Siligate, corsia nord. Potevano lasciar correre invece

hanno chiamato i soccorsi credendolo morto o comunque non in grado di reggersi in piedi. Mai avrebbero pensato che quell’uomo stesse riposando dopo una specie di corsa campestre disteso sull’erba, in pieno inverno. Così di lì a poco sono arrivati gli agenti della polizia dopo aver chiamato il 118 e allertato i carabinieri. Alla vista degli agenti, l’uomo si è alzato di scatto chiedendosi che cosa volessero da lui visto che non stava facendo nulla di sbagliato. Gli agenti hannno spiegato di aver ricevuto una chiamata di soccorso e di aver agito di conseguenza con la mobilitazione anche del 118 che è stato poi bloccato per falso allarme. Una volta accertata la sua identità da parte degli agenti, l’uomo ha ripreso la sua marcia, ma questa volta senza prevedere ulteriori distese a terra, sul campo aperto. Un altro intervento, questa volta dei vigili del fuoco di Macerata Feltria, è stato fatto ieri mattina intorno alle 7.45 quando il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è scivolato in un fossato. È stato recuperato dai vigili del fuoco e per tutta sicurezza, avendo battuto la testa, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Ancona