Si risveglia il Comitato contrario al supergasdotto

Il supergasdotto che dovrebbe attraversare i nostri monti, torna alla ribalta ogni volta che c’è una scossa di terremoto. Il gasdotto ancora non c’è (e forse ci sarà, chissà... la rete nazionale del gas lo prevede, ma non si è capito come andrà a finire questa vicenda), però se ne parla perché la domanda che alcuni si fanno è questa: cosa accadrà in caso di terremoto con il gasdotto funzionante? Su questo interviene il Comitato che si oppone, forte dell’adesione di 18 associazioni. I comuni interessati nel nostro territorio sono Apecchio, Mercatello su Metauro e Borgo Pace.

"La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 verificatasi nell’Appennino tosco-emiliano – scrivono – è l’ennesima riprova che il mega gasdotto Linea Adriatica della Snam è incompatibile con territori altamente sismici quali sono quelli dell’Appennino. La Linea Adriatica, altrimenti conosciuta come “metanodotto dei terremoti“, è lunga 430 chilometri da Sulmona a Minerbio, attraversa sei Regioni e si snoda lungo le aree più fragili dell’Italia sotto il profilo sismico; sono le stesse aree già colpite recentemente dai disastrosi terremoti dell’Aquila nel 2009 e dell’Umbria e delle Marche nel 2016 e 2017. Il sisma, avvertito distintamente anche in Romagna, ha avuto purtroppo diversi precedenti nella medesima area, come i terremoti del 1918, del 1919, del 1542 e quello del 22 marzo 1661, di magnitudo 6,1, che causò la completa distruzione degli abitati vicino all’epicentro e crolli totali o parziali delle abitazioni anche a Cesena, Faenza e Forlì. I terremoti, oltre a provocare la rottura di ogni manufatto umano collocato lungo la linea di faglia, possono provocare frane che a loro volta innescano l’esplosione di gasdotti, come è accaduto tante volte in Italia, esponendo così ad ulteriori pericoli i cittadini che vivono in zone già a rischio. Si veda il caso di Mutignano di Pineto (TE) del 6 marzo 2015 quando, in seguito alla esplosione di un metanodotto Snam per uno smottamento di terreno, l’incendio causò distruzioni e danni fino a oltre 100 metri in tutta la zona circostante. Le distanze di sicurezza attualmente vigenti sono peraltro ridicole perché consentono di realizzare gasdotti anche a 30 metri dalle abitazioni".

"Nonostante tali evidenze – continuano le 18 associazioni – il Governo ha già autorizzato due dei tre tratti della Linea Adriatica e si appresta ad autorizzare il terzo. L’opera, che comprende anche una centrale di compressione a Sulmona, costerà ben 2 miliardi e 500 milioni di euro, che verranno pagati dai cittadini attraverso la bolletta del gas".

"Ma quello che è ancora più grave è che si tratta di un’opera totalmente inutile – dicono le associazioni –. La Linea Adriatica, infatti, era stata praticamente archiviata, sia dalla Snam che dal Governo. Ma è stata riesumata in seguito alla guerra in Ucraina e per l’abbandono delle forniture di metano da parte della Russia. Una emergenza che in realtà in Italia non c’è mai stata".

am. pi.