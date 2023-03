Si ritrova senza veli sul web e accusa un ingegnere fanese Ma il giudice lo assolve

Lo aveva accusato di aver caricato su un sito porno, video e foto hot di lei nuda e in pose spinte. E gli aveva chiesto 250mila euro. Finito a processo per revenge porn, ieri l’imputato, un ingegnere 50enne di Fano, è stato assolto e con formula piena ("per non aver commesso il fatto"). Ma potrebbe presto tornare di nuovo in aula, questa volta nei panni della vittima. Non è escluso infatti che ora l’ingegnere, difeso dall’avvocato Alberto Serafini, non denunci per calunnia. Il 50enne ha infatti sempre negato gli addebiti.

Tutto comincia in Suriname, dove entrambi lavorano nel settore petrolifero. I due colleghi hanno una storia nel 2013. Lui la lascia dopo qualche mese e si ritrova prima denunciato, poi sul banco degli imputati. Spuntano quelle immagini sul sito hot. Lei si sarebbe riconosciuta solo in parte. Ha detto però che gli scatti lui li avrebbe presi fotografandola mentre parlavano via skype. È convinta invece che quelli che la ritraggono in pose più spinte, sono frutto di un fotomontaggio. Lei lo accusa anche di aver divulgato in rete quelle immagini rubate da Skype.

Ma il 50enne dimostra di non aver mai caricato quei video, il suo legale ribadisce come non sia mai stato trovato l’IP del computer e che quindi la procura non avesse alcun riscontro oggettivo per provare la colpevolezza dell’ingegnere. Si ritrova però a processo. Ieri il pm aveva chiesto la condanna a un anno e 2 mesi. Un’altra tegola è arrivata dalla parte civile, assistita dall’avvocato Nicola Laurito, che aveva presentato un conto di 250mila euro. Ma ieri il giudice ha spazzato via ogni pretesa.

e. ros.