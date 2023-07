Si ritrovano a cinquant’anni dalla Maturità

"La classe 5ªAMC dell’Itis "Enrico Mattei" di Urbino,

si è ritrovata dopo cinquant’anni dal conseguimento del diploma

di maturità. Da sinistra, immortalati nell’immagine ricordo della rimpatriata che li ha riportati mezzo secolo indietro, verso gli anni andati della loro giovinezza ci sono quelli che furon gli "studenti" di allora: Leo Livi, Daniele Maroccini, Roberto Casabianca, Gabriele Ortolani, Mauro Sisti, Stefano Tonucci, Gabriele Laghi, Raimondo Renzi, Maurizio Spadoni, Rodolfo Guidi, Giorgio Romagnoli e Valter Panaroni. Purtroppo gli incontri

di questo tipo hanno

sempre un loro lato doloroso perché, dopo cinquant’anni,

la classe non è al completo, "alcuni ci hanno lasciato prematuramente – dice un commento alla serata – altri per motivi di salute o per diversi impedimenti, per questo tutti noi vogliamo tributare rispettivamente un commosso ricordo, un grandissimo in bocca al lupo e un arrivederci a tutti coloro che non hanno potuto presenziare". Che "l’arrivederci" vi porti bene e vi possiate ritrovare di nuovo l’anno prossimo: lo stare insieme è anche il modo migliore per avere memoria dei compagni che non ci sono più.