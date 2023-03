Si scava anche per i tubi dell’acqua

Si continua a scavare nel centro storico di Fano, ma non solo per cercare le tracce dell’antichità. Si scava anche per motivi più ’prosaici’, ovvero dotare i cittadini fanesi di una efficiente condotta idrica. E’ quanto rende noto Aset, che da lunedì sta effettuando lavori di bonifica della condotta idrica. "L’intervento da 180mila euro – scrive l’azienda pubblica – prevede la posa di circa 660 metri di nuove condotte in ghisa sferoidale. Le strade interessate sono via Arco D’Augusto (da corso Matteotti a via De’ Martinozzi), via Cristoforo Colombo (da via De’ Martinozzi a via Campioni), piazza Andrea Costa (da via Arco d’Augusto a via Montevecchio) e via Malatesta". Ovvero laddove ci sono ancora vecchie condotte in acciaio e polietilene. Si tratta di lavori impegnativi, "la cui conclusione – avverte Aset – è prevista entro il 30 giugno". Proprio per questo gli interventi verranno realizzati a ’step’ "e restringendo al massimo l’area di cantiere per disturbare il meno possibile".

Ma gli interventi sulla rete idrica riguardano non riguardano solo il centro storico: c’è anche la zona industriale di Bellocchi, dove Aset è in procinto di intervenire con un investimento di mezzo milione di euro per realizzare oltre 3,6 chilometri di nuove condotte, di cui potranno beneficiare 25 abitazioni e 26 aziende, per un totale di circa 50 utenze. I lavori avranno inizio tra aprile e maggio 2023, mentre la durata stimata è di circa cinque mesi. La rete di distribuzione verrà realizzata in ghisa sferoidale. Le nuove opere interesseranno via Papiria (per 1800 metri), via Turati (840), via de Nicola (700) e via Meda (285). "Un ulteriore passo avanti a favore di quelle aree un po’ marginali – ha spiegato il presidente Paolo Reginelli - che necessitano di una fornitura d’acqua in modo continuativo, circostanza che non può essere garantita dall’utilizzo di pozzi soprattutto nei periodi di siccità. È inoltre certificato come la risorsa idrica proveniente dall’acquedotto sia di qualità estremamente superiore a quella che si trova in falda". E’ già possibile presentare domanda per l’allaccio. Info s www.asetservizi.it e 800-99.49.50.