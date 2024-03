Si schianta all’alba contro un palo. Grave un 32enne. Tornava a casa

Grave incidente ieri mattina alle 6 lungo la Feltresca all’altezza di Case Bernardi, nel comune di Tavullia. Una Fiat Panda (foto) guidata da un 32enne di Urbino di ritorno a casa ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un palo della luce a lato della strada. Si presume che possa aver avuto un colpo di sonno.

L’urto particolarmente violento ha semidistrutto l’auto causando gravi conseguenze al giovane che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona. In un primo momento le sue condizioni sembravano disperato, nella giornata di ieri poi sono andate migliorando e non corre pericolo di vita.

Altro incidente ieri sull’Apecchiese dove i motociclisti amano affrontare in massa il tortuoso tracciato pur sapendo della sua pericolosità. Uno di loro è caduto rovinosamente a terra. E’ stato soccorso e portato in ospedale. Se la caverà in pochi giorni. Infine, è stata rinvenuta in una scarpata a Smirra di Cagli un’auto Suzuki rubata nella notte a Fossombrone. Al momento del ritrovamento, non c’era nessuno.