Si schianta, butta giù un muro e fugge. Poi aggredisce gli agenti: arrestato

E’ andato a sbattere con l’auto contro un muro di recinzione lungo la Prima Strada a Bellocchi, distruggendo anche delle tubazioni dell’acqua. Erano le 1.30 circa dell’altra notte. Qualcuno ha chiamato la polizia e di lì a poco è arrivata una pattuglia della Polstrada. All’arrivo degli agenti però, non c’era più nessuno. Gli occupanti la vettura si erano dileguati ma senza fare molta strada. Li hanno trovati subito. Uno di loro, di 32 anni, meccanico, di Colli al Metauro, è stato identificato come il conducente, anche grazie a dei testimoni. Il diretto interessato affermava di non esser stato lui a guidare l’auto. Ha dato la colpa ad un tizio che nemmeno conosceva, di colore, che era poi fuggito.

Gli agenti gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcol test ma il 32enne si è opposto. A quel punto, i poliziotti sono passati al ritiro immediato della patente per il rifiuto a sottoporsi al test, tenuto conto che il giovane presentava un alito che non ammettava dubbi. Consapevole di dover rinunciare alla patente, il 32enne ha reagito strattonando gli agenti, aggredendoli prima verbalmente e poi fisicamente, con una violenza che sembrava irrefrenabile. Per fermarlo, i poliziotti hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino che ha stordito il 32enne. Pochi attimi, che sono serviti agli agenti per bloccarlo e dichiararlo in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Ieri mattina, il giovane (difeso dall’avvocatessa Silvia Pierini) è stato condotto in tribunale a Pesaro. Il pm Maria Letizia Fucci ha chiesto la convalida dell’arresto, tenuto conto che il 32enne è recidivo oltre ad esser stato giudicato per reati ambientali. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il 32enne l’obbligo di firma due volte al giorno nella caserma dei carabinieri di Fano. Il processo si svolgerà invece il 28 novembre. Fuori, ad aspettare l’uscita del giovane dall’aula del tribunale, c’erano i suoi genitori. Attoniti.