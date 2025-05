Si schianta con l’Ape contro una Smart, paura per un 15enne

Con la sua Ape Piaggio ha impattato frontalmente contro una Smart che proveniva in direzione opposta. Ferito seriamente, anche se non in pericolo di vita, il 15enne di Urbino che era alla guida dell’Ape e stava raggiungendo gli amici per una serata di svago. L’incidente è successo sabato scorso, alle 21 circa, all’altezza di Gadana, lungo la Feltresca.

Il ragazzo è rimasto incastrato all’interno del suo mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo.

La dinamica, ricostruita grazie ai rilievi fatti dagli agenti del commissariato di Urbino, sarebbe questa. L’Ape procedeva verso Schieti, ed all’altezza di Gadana affronta una curva: ma qui il mezzo sbanda, finisce su due ruote e impatta in un frontale con la Smart che procede in senso opposto ed è guidata da un 22enne sempre di Urbino, che fa il cameriere al Mistic Pizza, un locale davanti all’ospedale.

Il 15enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in eliambulanza, ha un polso rotto, ma non è grave. Il 22enne all’ospedale di Urbino, anche lui con ferite non gravi. Sulla strada la circolazione è rimasta a senso unico alternato per oltre un’ora.