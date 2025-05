Si schianta con l’Ape: paura per un 15enne

Urbino, 4 maggio 2026 – Ha perso il controllo della sua Ape Piaggio in curva e si è scontrato frontalmente con una Smart che proveniva in direzione opposta. Ferito seriamente, anche se non in pericolo di vita, un 15enne di Urbino che era alla guida dell’Ape. L’incidente è successo ieri alle 21 circa, lungo la strada Feltresca.

Il ragazzo è rimasto incastrato all’interno del suo mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo.

L’Ape procedeva verso Schieti, ed all’altezza di Gadana ha affrontata la curva percorrendo la quale l’Ape, sbandando, è finita su due ruote, impattando poi in un frontale-laterale con la Smart guidata da un 22enne sempre di Urbino.

Il 15enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in eliambulanza, il 22enne all’ospedale di Urbino. Nessuno dei due è in pericolo di vita, anche se il minore ha avuto ferite più gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, gli agenti del commissariato di Urbino.

Sulla strada la circolazione è rimasta a senso unico alternato per oltre un’ora.