Si schianta contro un cancello. Arriva l’elisoccorso a Case Badioli

Un altro incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre vetture malgrado l’ora, si è verificato ieri intorno a mezzogiorno e mezza. Un uomo del ’75 è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, per la gravità delle ferite riportate. L’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua Chevrolet, quando giunto a Case Badioli, all’altezza della rotatoria di Gabicce, avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell’automobile.

La Chevrolet si è così schiantata contro il cancello di un’abitazione privata, e nell’urto il 48enne ha riportato lesioni piuttosto serie. Subito sono intervenuti i soccorritori, con i vigili del fuoco e la polizia locale di Gabicce Mare. Il ferito è stato estratto dall’auto ed era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono apparse subito di una certa gravità per cui si è disposto l’immediato intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero è riuscito ad atterrare non lontano dal luogo dell’incidente, così il ferito è stato stabilizzato e trasferito in breve tempo. Il tempo necessario affinché i vigili del fuoco mettessero in sicurezza l’area e la polizia locale effettuasse i rilievi. Considerato che l’incidente è avvenuto in un giorno festivo in un’arteria, come la Statale, tendenzialmente piuttosto trafficata, il fatto che non ci siano state altre vetture coinvolte è sicuramente una fortunatissima casualità.