Si schianta in auto contro delle barriere, 35enne soccorsa da Icaro

Due incidenti, nella tarda mattinata di ieri, sulle strade della Valcesano. Uno dei quali ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto della ferita ad Ancona. Erano circa le 13,15 quando una 35enne residente a Sassoferrato (An), mentre stava transitando sulla Sp 12 all’altezza di Bellisio Solfare di Pergola a bordo della sua Alfa Romeo Mito, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro delle barriere a margine dell’asfalto. L’urto è stato piuttosto violento e ha indotto i primi soccorritori ad allertare Icaro per il trasferimento a Torrette. La ragazza, che lamentava dolori alle gambe, non è, comunque, in pericolo di vita e neanche in prognosi riservata. A ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di un altro veicolo saranno i carabinieri di Pergola. Sempre negli stessi minuti, sulla Statale 424 Della Valcesano, nel territorio di Mondolfo, si è verificato un incidente che ha coinvolto una macchina e uno scooter, col conducente del mezzo a due ruote che ha riportato ferite lievi.

s.fr.