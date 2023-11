Si schiantò in scooter contro un’auto. Conducente a processo

Udienza ieri a Pesaro per il processo che mira ad accertare le responsabilità per il decesso di Mario Bigelli, il 70enne di Marotta morto nel luglio 2020 in un incidente stradale. Il pensionato era stato travolto intorno alle 21 da una Chevrolet Matiz che procedeva in direzione Marotta-Mondolfo, mentre lo scooter di Bigelli, un Kimco, andava in direzione contraria, lungo la provinciale Cesanense. Secondo la ricostruzione fatta al tempo dalla polizia locale di Mondolfo, l’auto era in fase di sorpasso di un mezzo agricolo, e avrebbe parzialmente invaso la corsia su cui stava viaggiando il 70enne. Per quell’incidente mortale è sotto processo il conducente della Matiz, che viaggiava con un altro passeggero a bordo della sua auto. Quest’ultimo ieri è stato chiamato a testimoniare in aula: ha detto che, dopo aver superato il trattore, il conducente non era poi riuscito ad evitare l’impatto con lo scooter. Bigelli era stato scaraventato dallo scooter, morendo poche ore dopo all’ospedale di Torrette.