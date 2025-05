Si sente male al parco dopo una dose di eroina. Soccorso un 46enne

Si è sentito male al parco Miralfiore, verosimilmente dopo essersi iniettato una dose di eroina. È quanto accaduto ieri pomeriggio al parco. Pochi metri più in là i bimbi giocavano. Un 46enne italiano ieri è stato soccorso dal 118 ed è stato portato in ospedale, non in pericolo di vita. I soccorso sono stati contattati da alcuni passanti che, a quell’ora, si trovavano al parco. L’episodio ha suscitato molto allarme tra le persone presenti che hanno assistito all’arrivo dell’ambulanza che ha tempestivamente soccorso l’uomo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto e risalire alle generalità dell’uomo che è stato anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.