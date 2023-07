Si sistemano piazze e giardini Poi nuova pensilina per la palestra

Il Comune di Vallefoglia destinerà importanti risorse per migliorare la vita urbana dei propri cittadini. All’interno dell’ultimo consiglio comunale il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore all’Arredo urbano di parchi e giardini Angelo Ghiselli hanno annunciato che, tra le variazioni di bilancio approvate, sono stati stanziati altri 60.000 euro. Di questi, circa la metà andranno destinati alla straordinaria manutenzione di piazze, parchi e giardini di Vallefoglia. I restanti 30.000 andranno invece a coprire le spese di realizzazione di una nuova tettoiapensilina nei pressi della palestra di via Pio La Torre a Montecchio. Il sindaco promette di risistemare tutti quei giochi dei parchi pubblici che necessitino di una risistemazione e una messa in sicurezza, come scivoli, altalene e giostre varie. Per ciò che riguarda la nuova pensilina con tettoia che nascerà all’ingresso della palestra "Nazzareno Guidi", l’amministrazione vuole offrire ai cittadini un riparo per biciclette e motocicli utile sia per i frequentatori della sala sportiva che per quelli della nuova sede municipale e della Casa della salute.

Lu.Ard.