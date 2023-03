Si sloga caviglia: undici ore per radiografia

Undici ore di attesa al pronto soccorso perché un ortopedico leggesse una radiografia ad una caviglia dolorante. E’ accaduto ad un 26enne di Pesaro che sabato pomeriggio ha avuto una botta ad una gamba giocando a calcio. Pensava che pian piano il dolore passasse, invece è successo il contrario. Si è aggravato. Così, nell’impossibilità di dormire, si è presentato al pronto soccorso del San Salvatore intorno alle 2.30 di notte. Racconta la madre, che non vuol apparire pubblicamente ma che intende far sapere però l’accaduto: "Quando mio figlio è arrivato non c’era letteralmente nessuno. Lo hanno giudicato codice verde dandogli del ghiaccio e una tachipirina. Poi alle 5.30 gli dicono che per la radiografia dovrà aspettare l’ortopedico che sarebbe arrivato alle 8.30. Attende, dopo un po’ gli fanno la lastra e poi gli dicono di aspettare che verrà chiamato dall’ortopedico. Rimane lì altre tre ore, quando poi alle 11.45 si spazientisce e chiede ad alta voce al personale infermieristico se quello è il modo di dare assistenza alle persone. A quel punto vede arrivare un’infermiera che gli dice subito a brutto muso che può andarsene firmando un foglio. Mio figlio le contesta questo modo di fare perché non è corretto né è ciò che un servizio pubblico deve garantire ai cittadini. Allora lo fanno salire nel reparto di Ortopedia dove aspetta un’altra ora e mezza e finalmente alle 13.10 l’ortopedico gli dice che la lastra non segnala fratture ma se vuole può fare una risonanza. Nel frattempo, gli hanno dato il ’toradol’ che gli ha calmato il dolore. Alle 13.30, dopo 11 ore di un’attesa spropositata e inutile, mio figlio è tornato a casa con la consapevolezza che l’ospedale di Pesaro si trovi in condizioni drammatiche persino per le piccole cose. C’è da chiedersi se la gente e gli amministratori si rendano conto di cosa sta accadendo nella sanità pubblica. E’ certo che, potendo scegliere e nella speranza che non serva, eviterà di poter chiedere assistenza al pronto soccorso del San Salvatore. Undici ore di attesa per una radiografia ad una caviglia è inaccettabile"