Si smantella l’ex Osca. Canavaccio vede il futuro

Sembra un mare di macerie qualunque, ma in realtà erano gli elementi per edificare un capannone a Milano, come sia andata a finire si sa: è rimasto tutto lì. Ora il panorama è quello di ruspe, calcinacci, ferro e polistirolo. E’ questo il colpo d’occhio che si ha non appena si varca il cancello della ex Osca a Canavaccio di Urbino, storica azienda che realizzava capannoni prefabbricati con un importante portafoglio di clienti.

Davanti a noi vediamo un totale di 25mila metri quadrati di superficie di cui 9mila circa coperti. "Questo purtroppo è il risultato della crisi del 2008 che ha decimato le imprese. La Osca è stata un’azienda leader che ha fatto la storia della nostra provincia, proprio qui venivano costruiti capannoni industriali e strutture prefabbricate. Nonostante la capacità dei titolari nella gestione, la crisi non ha lasciato scampo e questo va detto per onestà intellettuale".

Inizia così il racconto, nel nostro tour in cantiere, con il sindaco di Urbino Maurizio Gambini sul passato glorioso del luogo e i progetti per il futuro: dai parcheggi alla piazza di Canavaccio fino ad una struttura di ampio uso. L’area della ex Osca è stata acquistata all’asta per circa 750mila euro più il costo degli oneri, un investimento fatto con i fondi del Bilancio comunale "che ci rende molto orgogliosi e come qui lo abbiamo fatto per Trasanni, Castelcavallino, Mazzaferro e Schieti. L’obiettivo è acquistare luoghi centrali per rendere più vivibile il nostro comune che è molto grande e deve attirare persone a vivere in Urbino".

"Siamo al centro del paese, nella nostra città diffusa, ed è necessario riqualificare. Così come sta avvenendo qua dietro all’ex Acli che grazie ad una convezione con la Curia gestiremo noi come Comune, idem per il campetto sportivo. In questo luogo realizzeremo il centro del paese con i servizi necessari. Siamo partiti con i lavori, e quindi subito con la demolizione di alcune aeree che non si useranno e al posto di questi colonnati sorgeranno parcheggi e giardini e ovviamente la piazza, per la quale presto sarà divulgato un concorso di idee. Le strutture coperte rimarranno e di seguito diventeranno uno spazio multifunzionale per le quali abbiamo messo a bilancio 1,5 milioni di euro di finanziamento per riqualificare la copertura e installare un impianto fotovoltaico da 1 megawatt, in linea con la transizione ecologica".

Una posizione strategica quella di Canavaccio, tra Fano e l’alta valle del Metauro. "Dobbiamo creare un luogo per eventi e mostre e tante altre attività, collaborando con le vicine città. Nella parte coperta sorgerà anche un archivio. Stiamo aspettando la risposta per destinare una porzione ad uso abitativo".

I lavori sono partiti due settimane fa, compresa la bonifica dell’amianto, e finanziati in prima parte con il Bilancio comunale "per ridare dignità e decoro ad un paese che ha origine antiche e con una storia molto importante, questo è il primo obiettivo – prosegue Gambini –. In quattro mesi completeremo la prima area mettendo in sicurezza, recintando, la parte dei capannoni. Tutto sarà fruibile da subito per i cittadini".

Francesco Pierucci