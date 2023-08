"Si smetta di usare la ciclabile come un parcheggio"

"Qui a Fano ancora non c’è cultura né rispetto per i ciclisti". Il fanese Antonio Colucci è stanco di dover fare lo slalom in bicicletta, in mezzo al traffico, a causa della maleducazione stradale di molti suoi concittadini. Ed è stanco anche di segnalare la cosa al Comando della Polizia Locale, a cui ha inviato decine e decine di foto di situazioni pericolose. "Sono pensionato e ho abbandonato l’auto - racconta - per cui giro molto in bicicletta. Ogni giorno percorro via Roma almeno 4 volte ed è ormai la normalità vedere auto parcheggiate sulle due ciclabili, con i ciclisti che sono costretti ad invadere la strada per procedere nella loro direzione". La maleducazione però è di tutti. Anche dei ciclisti "che la percorrono spesso contromano (probabilmente perché in via Roma poi diventa spesso pericoloso attraversare la strada, anche sugli attraversamenti, ndr). Ma il colmo l’ho fotografato l’altro giorno, con la carrozzina di un disabile abbandonata sulla ciclabile e lui che è sceso per fare dello shopping. Vorrei vederlo poi protestare quando uno occupa abusivamente, e fregandosene proprio come ha fatto lui nei confronti di noi ciclisti, un parcheggio a lui riservato".

ti. pe.