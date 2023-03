Si svende un boschetto a Fenile "Area di valore, la compri il Comune"

È un boschetto unico nel suo genere, a due passi dalla costa ma con alberi ad alto fusto come quelli che si trovano di solito su cime più elevate. Quasi 4 ettari di chiome verdi incastonate nel cuore di Fenile, sulla ripida pendice di una collina che scende sulla sponda destra del torrente Arzilla. Si tratta della Selva Severini o anche Selva di Ponte Varano e presto la tutela di quel microcosmo potrebbe essere in pericolo.

A sostenerlo sono le associazioni ambientaliste Argonauta e La Lupus in Fabula, le quali hanno deciso di lanciare un appello chiedendo al Comune di Fano o alla Fondazione Cassa di Risparmio di acquistare la Selva. Il boschetto infatti è finito all’asta (senza incanto) e il giorno X arriverà tra un mese, il prossimo 27 aprile. "Bisogna fare presto – scrivono le associazioni - prima che questo patrimonio comune, seppur privato, sia svalutato da una eccessiva parcellizzazione. C’è il rischio che la selva finisca in mani diverse e si perda così la gestione unitaria e di salvaguardia che si è avuta fino ad ora. Per questo, sarebbe opportuno che un ente pubblico come il Comune di Fano o la Fondazione acquistino tutta l’area boscata, visto che il prezzo, che si aggira sui 76 mila euro, sarebbe alla portata delle casse di questi due enti. Successivamente potrebbe essere affidato in gestione ad una associazione o entrare a far parte del Cea Casa Archilei (ndr il casolare al limitare del bosco) che è di proprietà comunale".

Argonauta e Lupus conoscono il bosco nei dettagli: "È composto da un querceto caducifoglio mesofilo, ad alto fusto, costituito prevalentemente da roverella (Quercus pubescens), con folto sottobosco arbustivo che ospita specie fruticose ed erbacee, alcune delle quali molto sporadiche nel basso subappennino marchigiano, ritenuti elementi relitti di un’antica flora pressoché totalmente scomparsa con la distruzione del manto forestale. L’interesse botanico è dato dalla presenza di specie che normalmente vegetano a quote più elevate quali: Anemone trifolia, Cardamine bulbifera, Melittis melissophyllum, Ilex aquifolium, Dactylorhiza maculata, e anche dal fatto di essere un bosco, seppure piccolo, ad alto fusto in area costiera".

Proprio per questo "la Regione Marche – continuano - lo ha inserito tra le aree floristiche protette ed ha prescritto che non deve essere permessa la ceduazione del sottobosco, eccezion fatta per la necessaria estirpazione dei rovi che possono compromettere la sopravvivenza di numerose specie della flora erbacea ed arbustiva".

e. ros.