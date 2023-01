Si torna a sciare e si chiudono le scuole

Ieri pomeriggio non era stata ancora presa una decisione se aprire per oggi gli impianti sciistici. Tutto è subordinato alle precipitazioni che erano attese per la notte appena trascorsa. Di fatto nelle giornate di mercoledì e giovedì in cima ai monti del nostro Appennino una spruzzata di neve c’è già stata raggiungendo in vetta uno spessore di 20-30 centimetri, ma ieri era giudicata insufficiente.

Per quanto riguarda la scuola, invece, le decisioni già ci sono. "A causa delle previsioni meteo il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha firmato l’ordinanza con cui si dispone per sabato 21 la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, incluso il Nido d’infanzia comunale “Tartaruga”", si legge in una nota del Comune.

Tornando agli sport, invece, tutto si chiarirà oggi. "Se tutto va bene oggi apriamo – confermava ieri pomeriggio Francesco Martinelli, gestore della stazione sciistica di Monte Nerone – attendiamo le nevicate di questa notte, ancora la neve non è sufficiente, se ci saranno delle precipitazioni noi siamo pronti, siamo fiduciosi". I gestori comunicheranno l’eventuale apertura degli impianti attraverso il sito scioviemontenerone.it e i social. Aperto il Rifugio chalet principe Corsini con servizio bar, ristorante e noleggio sci, sia oggi che domani. La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche ieri pomeriggio aveva emesso un messaggio di allerta meteo (dalle ore 18 alle ore 24) su tutto il territorio regionale per neve (dai 200 metri sul livello del mare) e vento. Anche su Catria dove ieri pomeriggio il manto nevoso raggiungeva già circa 30 centimetri erano attese nuove precipitazioni che potevano garantire la copertura totale delle piste.

"Per oggi se sarà possibile sciare lo valuteremo nella prima mattinata, domani di sicuro le piste saranno in funzione" a farlo sapere è Michele Oradei delle Sciovie del Catria.

Aperto il Kinderland Adventure Park, il campo scuola e sarà possibile fare le ciaspolate organizzate con partenze alle ore 10 e alle ore 13; il ritrovo è al Rifugio Monte Catria Cotaline 1400 e la durata di ogni singola escursione sarà di 3 ore circa. Nel Rifugio Cotaline si potranno degustare piatti tipici e bevande calde. Nella prima mattinata di ieri i fiocchi erano caduti anche a Urbino, e sui monti come il Petrano, dove appassionati come il noto sportivo Daniele Conti nella foto a lato, con la propria bicicletta sono saliti fino in cima incuranti del freddo e della neve.

Ritornando alla grande domanda che tutti si pongono se sarà possibile sciare o meno, a Villagrande di Montecopiolo ci si potrà divertire con bob e slittini. La pista, all’ingresso del paese, dispone di un ampio parcheggio gratuito. Obbligatorio il casco fino a 18 anni.

Amedeo Pisciolini