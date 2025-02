Si torna a sciare sui nostri monti. Via libera, ma non per tutte le piste

Da venerdì sera a ieri sui nostri monti è caduta neve fresca. Una leggera imbiancatura attorno ai 700 metri e decisamente copiosa sui monti del Catria e Nerone. Si torna a sciare sul monte Catria. Grazie alle nevicate delle ultime ore e al grande lavoro ininterrotto dei gestori, oggi apriranno gli impianti.

"Le piste disponibili, con neve battuta, per chi salirà in quota – spiega Michele Oradei uno dei gestori – saranno Campo scuola e Panoramica, mentre la Cotaline e la Direttissima saranno lasciate aperte per gli appassionati del freeride con poca neve non battuta. Per la felicità dei più piccoli e delle famiglie, sarà aperto il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. Inoltre sarà possibile partecipare ad entusiasmanti ciaspolate. La partenza è dalla Baita del Catria 1400 by Cotaline; la prenotazione obbligatoria: 334 1949991. E ad attendere i tantissimi che saliranno in quota, il rifugio con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere".

Per salire (dalle 8.30) sarà in funzione la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri; le strade sono chiuse con ordinanza provinciale. "Fondamentale – aggiungono dal Rifugio Cotaline – come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social".

"Qui – spiegava ieri attorno alle ore 15 Francesco Martinelli gestore dell’impianto sciistico di Monte Nerone – siamo al lavoro per battere la neve, cercheremo di preparare una pista per un’eventuale sciata in notturna durante la settimana, comunque per gli appassionati, stando alle previsioni, sarà una domenica di sole che ben si sposerà con il paesaggio imbiancato. Il Rifugio Chalet Corsini sarà aperto con il menù del posto, la strada Provinciale è stata aperta e quindi aspettiamo tanta gente".

"Da noi a Carpegna stamattina ha imbiancato – fa sapere l’assessore comunale al turismo Luca Pasquini – ci sono 10 centimetri in paese e sui 20 centimetri al passo della Cantoniera ma non sufficienti per attivare la pista da Bob. Sul Monte Carpegna ci sono 40 centimetri ma non si scia, bello il passaggio".

Amedeo PiscioliniFoto: la situazione di ierisul Monte Catria