"Si trovi una soluzione per il giardino distrutto"

Il gruppo consiliare comunale “Urbino e il Montefeltro“ chiede al sindaco Maurizio Gambini di aggiornare la città sullo stato degli intereventi necessari per il recupero del giardino di Santa Chiara e per la riqualificazione di via delle Mura. In una lettera aperta, "scritta con spirito costruttivo" e "giustificata dai tanti cittadini che ci hanno interpellato", Giorgio Londei e Federico Cangini affermano: "Intendiamo ritornare sullo spazio, una volta giardino, fra il restaurato Convento di Santa Chiara e Palazzo Gherardi (con progetti di restauro finanziati tramite fondi del Pnrr) e sugli interventi più volte enunciati e previsti per via delle Mura. In tutti i casi descritti, “degrado“ – e siamo convinti che lei sia d’accordo con noi – ci sembra la parola più appropriata. Considerando che siamo quasi a fine legislatura, le chiediamo di fare il punto sia sugli interventi disponibili, sia sui relativi finanziamenti, insieme ai tempi certi di avvio dei lavori e alla loro durata. Certi che esaudirà le nostre richieste, che facciamo a nome di tanti cittadini, rimaniamo in fiduciosa attesa".

Il cosiddetto “Belvedere“ che si trovava accanto all’ex Tribunale, fu creato decenni e decenni fa per lavori che interessavano proprio il Tribunale di Urbino, una volta a Palazzo Gherardi.

n. p.