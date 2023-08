Si tuffa e resta incastrato tra gli scogli, salvato dalla Capitaneria

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, per un cinquantenne di Gabicce Mare che stava facendo il bagno a Cattolica. E’ successo verso le 17. L’uomo stava facendo il bagno quando a un tratto, a causa delle correnti di risacca e del mare agitato, non riusciva più a tornare a riva ed era rimasto intrappolato tra gli scogli vicino al ristorante “Gente di mare“.

Per fortuna alcune persone si sono accorte della gravità della situazione e hanno fatto partire la richiesta di aiuto alla Capitaneria di porto, che è arrivata subito sul posto con una pattuglia per liberarlo dagli scogli e portarlo in salvo in spiaggia.

Per il 50enne, tanta la paura, ma anche qualche ferita alle gambe e in altre parti del corpo, provocate dall’urto contro gli scogli a causa delle onde.

Determinante per scongiurare il peggio, è stata la tempestività. Quella di coloro che, per primi, lo hanno avvistato e fatto scattare l’allarme. E quella degli uomini della Capitaneria che si sono precipitati sul posto. Rientrato a riva sulla barca della Capitaneria, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti del caso.