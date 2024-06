Si tuffa, mobilitazione per salvarlo: "Ero stanco"

Prima ha faticato nel resistere alla corrente e poi si è appigliato a uno scoglio che emergeva dalle acque ma non se l’è sentita di tentare di tornare a riva, così gli amici hanno chiamato i soccorsi. È successo ieri ad Urbania quando i Vigili del Fuoco si sono presentati sulle sponde del Metauro con tanto di gommone, ideale per muoversi in quest’ambiente, e hanno tratto in salvo il giovane. Questi i fatti: poco dopo mezzogiorno un minorenne di origine straniera si era recato con gli amici in località Chiusa dei Muri, vicino all’ex macello, a fare il bagno. Dopo alcune nuotate, probabilmente stancato dalla corrente che in questi giorni è ancora forte, il ragazzo ha cominciato a perdere le forze e, per restare a galla, si è aggrappato ad uno scoglio che emerge al centro del letto fluviale, largo in quel punto alcuni metri. Aggrappato a questo sasso e issatosi al riparo dall’acqua, il ragazzo è andato nel panico e non voleva saperne di tentare di rituffarsi per tornare a riva, probabilmente spaventato dalla forza dell’acqua. A questo punto gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi mentre alcuni di loro, più abili nel nuoto, lo hanno raggiunto sulla roccia aiutandolo e dandogli sostegno. A quel punto non c’è stato altro da fare che attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Pesaro che hanno prontamente tratto in salvo il ragazzo riportandolo a riva e tranquillizandolo. Per il giovane non è stato necessario nemmeno il ricovero in ospedale. Lo stesso posto del fiume Metauro è tristemente noto tra i durantini perché già in passato un’altro ragazzo perse la vita annegando.

Andrea Angelini