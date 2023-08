Si tuffa nel mare mosso e si ferisce alla testa, turista salvato da Nemo

Si tuffa di testa nel mare mosso e riemerge con ferite alla testa, sul corpo e un trauma cranico. A salvarlo gli angeli in moto d’acqua di Nemo. E’ successo ieri pomeriggio, verso le 15.36, nella spiaggia di Fiorenzuola. La vittima è G.M., un 47enne di Parma. C’era bandiera rossa, ma il 47enne si è lanciato lo stesso tra le onde dalla barriera frangiflutti. A notare che era in difficoltà, una volta riemerso, è stato il soccorritore Riccardo Spadoni in servizio in quella postazione. Sono arrivati i colleghi in moto d’acqua da Gabicce, ma hanno scelto di trasportare il ferito via terra. Una volta immobilizzato il rachide cervicale, lo hanno trasportato fino a Fiorenzuola e affidato al 118.