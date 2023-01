Si tuffano in mare e salvano una donna "Non si muoveva e stava andando a fondo"

"Stava piano piano andando verso il fondo. Mi sono girato verso uno che era accanto a me sulla balaustra della palla di Pomodoro, e gli ho chiesto: ‘Sai nuotare?‘. Lui mi ha risposto: ‘Così, così...‘. A quel punto non ho avuto un attimo di esitazione e mi sono buttato in mare per salvare quella donna che stava morendo". Eroe per caso ed anche per forza Giacomo Tomassi, imprenditore 41enne, titolare delle cucine Tomassi-Galanti che ieri mattina poco dopo le 9 ha tratto in salvo da una morte certa una donna di 60 anni. Specchio dei tempi, questa vicenda, "perché osservavo persone che andavano via facendo finta di non vedere quello che stava accadendo a qualche decina di metri dagli scogli, altri invece facevano filmati con il telefonino. Io credo – dice Tomassi – che non ci siano solamente lo champagne e i brindisi in questi giorni, ma ci siano anche valori, ci sia altruismo. Cose che stiamo perdendo".

Nel giorno della Befana un richiamo ai valori, quello di Tomassi. Ma...

Riavvolgiamo il nastro: come sono andate esattamente le cose?

"Io nei giorni festivi vado sempre a correre lungo la battigia della spiagga di Levante. Al ritorno, avevo gli auricolari infilati nelle orecchie, sono salito davanti alla palla di Pomodoro ed ho visto un gruppo di anziani che stava guardando il mare. Lì per lì non ho capito cosa stesse accadendo. Poi ho sentito qualcuno che cercava di chiamare i soccorsi...".

Quindi?

"Ho guardato verso il mare per capire cosa stessero osservando. A qualche decina di metri di distanza dagli scogli ho visto una sagoma. Vedevo che muoveva ancora le braccia. Poi ad un certo punto ho visto che non si muoveva più e stava piano piano scivolando verso il fondo. Ho chiesto ad uno che era accanto a me se sapeva nuotare. La risposta era indecisa per cui non ho avuto esitazioni e mi sono gettato in acqua".

Gelata...

"Ero ancora tutto sudato e quando mi sono tuffato ho avuto la sensazione di uno choc. Ho nuotato ed ho raggiunto la donna. Era vestita, aveva anche un pellicciotto colorato. Era un pezzo di marmo, volto bianco, occhi semi chiusi. L’ho afferrata da sotto’acqua. Era un macigno tanto che ho avuto paura di non farcela perché sotto c’erano almeno tre metri d’acqua. Poi per fortuna sono arrivati a darmi una mano due ragazzi riuscendo così a trascinarla a terra".

Dove?

"L’abbiamo presa e distesa sugli scogli. Fra l’altro si scivolava per cui mi sono ferito ad un gomito e ad un ginocchio. Respirava comunque...".

I soccorsi sono arrivati?

"Sì, è arrivata l’ambulanza e quindi i vigili del fuoco e la capitaneria di porto. È stata caricata su una barella e portata all’ospedale in grave stato di ipotermia. Comunque viva".

Ha chiesto chi era la donna che ha salvato?

"Mi hanno detto solo che era intorno ai 60 anni e che forse era entrata in mare dal Moletto. L’importante è che sia viva".

Lei come sta?

"Bene, anche se sono dovuto stare più di mezz’ora dentro la camionetta dei vigili del fuoco per riprendermi. Ma ora sto bene".

La donna salvata è una 60enne italiana, forse una pesarese, ora è ricoverata al San Salvatore. Non è in pericolo di vita.

m.g.