Si va al voto. Soldi a palate per l’asfalto

Via Fratelli Bandiera, finita agli onori della cronaca per marciapiedi e asfalto pieni di buche, sarà risistemata dall’amministrazione comunale. A giugno dell’anno scorso il consigliere comunale Daniele Malandrino si era fatto, al riguardo, portavoce del disagio espresso non solo dai residenti della via a Pantano, ma anche dagli utenti del Centro Aias, associazione italiana assistenza spastici, “Casa Leonardo“. Nella variazione di bilancio portata ieri dall’assessore Andrea Nobili, infatti, ci sono 1,4 milioni di euro in manutenzioni per strade e marciapiedi. "E’ priorità dell’amministrazione – ha spiegato al Carlino l’assessore Riccardo Pozzi – intervenire in via Milazzo e in via Fratelli Bandiera: lo stato della strada non garantisce il passaggio delle persone con disabilità. Interverremo per mettere in sicurezza la percorribilità".

Quasi un milione e mezzo di risorse impiegate per la manutenzione di strade e marciapiedi è una di quelle notizie capaci di addolcire l’aria. Se le rondini fanno primavera, l’attuale iniezione di risorse per eliminare buche e avvallamenti è quello che annuncia agli elettori che siamo prossimi al voto. L’assessore, sorride, ma non sta alla battuta: "Sulle manutenzioni di strade e marciapiedi – dice –, non abbiamo mai abbassato la guardia. Abbiamo dovuto concentrare la macchina amministrativa rispetto a tutte le opportunità colte dal Pnrr da mettere a terra entro il 2026. Per mesi i servizi “Nuove Opere“ si sono dovuti focalizzare su quella che sarà una trasformazione formidabile della città. In quest’ultima variazione avremo 1,4 milioni di euro di risorse spendibili subito. I cantieri partiranno presto e presumibilmente, in assenza di sorprese, si concluderanno in tempo per l’estate". A memoria Pozzi cita altri interventi. "Sicuramente integreremo la manutenzione già iniziata in zona mare – dice l’assessore –. Abbiamo fatto i marciapiedi di viale Fiume. Ora dovremo cercare di affrontare una parte dei marciapiedi di viale della Vittoria, all’altezza, per intenderci, dell’area attorno al Parco Molaroni. Cercheremo di fare una parte dei marciapiedi di viale Trento". Rispondendo all’interrogazione di Emanuele Gambini sul dissesto di Strada bocca del lupo, Pozzi ha rassicurato che ci saranno interventi di ripristino anche lì.

s. v. r.