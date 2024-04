Si vota, e quindi si asfalta: ecco le vie

Anche chi non tiene a mente il calendario elettorale può accorgersi facilmente che l’appuntamento con i seggi è dietro l’angolo da un indizio inconfutabile che, a ogni latitudine, segnala come un barometro l’arrivo delle urne. Stiamo parlando dei lavori di asfaltatura: anche per Vallefoglia l’odore delle elezioni comunali ha lo stesso acre effluvio dell’asfalto caldo che viene spalmato sulle strade a coprire le buche. "In arrivo altri 850.000 euro per gli asfalti delle vie e delle strade del territorio comunale – segnalano il sindaco Ucchielli , neo candidato tris e l’assessore ai lavori pubblici Ghiselli -, la giunta comunale ha stanziato questa somma per il rifacimento delle asfaltature delle strade e delle vie di proprietà comunale". Inizialmente i soldi destinati a quest’operazione erano meno ma poi si è deciso di aumentare lo sforzo economico. "Come amministrazione - fa rilevare il sindaco -, avevamo deciso di impegnare per il 2024, circa 550.000 euro, cifra che quest’anno abbiamo implementato con altri 300.000 euro derivanti dall’avanzo di amministrazione. Questo progetto, che dovrà essere realizzato dalla nuova Amministrazione che si insedierà dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno, permetterà di portare a termine il programma complessivo che in questi 10 anni a rotazione ha toccato tutto il territorio comunale, programma che ha impegnato investimenti per circa 5.000.000 di euro. Al momento i primi interventi che risultano più urgenti da realizzare nel progetto riguarderanno le seguenti strade del territorio: via dei Partigiani, via Aldo Moro e via della Resistenza a Cappone, via Cupa a Colbordolo, via Bramante a Morciola, parte di via Coldelce, parte di via San Michele, via Gulino Placido, parte di via dell’Industria, via Bixio, via Re dei Gatti e via Cattaneo a Montecchio, via Vecchia Fonte a Sant’Angelo in Lizzola".