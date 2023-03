"Sia dia seguito al progetto del 2005"

"La riduzione dei tempi per il ripristino della strada Contessa che collega Fano a Gubbio è una buona notizia – fa sapere Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale –, ma se la Regione vuole davvero riconoscere questa arteria come strategica e urgente, dovrebbe chiedere al Governo di inserirla tra le opere commissariali e dare seguito al progetto del nuovo tracciato del 2005".

"Ai disagi dovuti alla chiusura di questo tratto per residenti, aziende e turisti – aggiunge Biancani – si aggiunge l’isolamento di un’area che non sarà più attraversata per mesi. Per questo ridurre il più possibile la durata del cantiere è un obiettivo importante da raggiungere, ma la vera soluzione è dare seguito allo studio di fattibilità del 2005, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che prevedeva la realizzazione di un nuovo tracciato compreso tra Pontericcioli e Gubbio. Quello studio prevedeva due possibili soluzioni, entrambe per creare un collegamento diretto della lunghezza di circa 12 chilometri con la Ancona-Perugia (ss76) e con la E45", conclude Biancani.