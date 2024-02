Siamo ancora in tempo per salvare il grande camino

L’acquisto pubblico della fornace Volponi rappresenta semplicemente l’unica scelta che può salvarla. Salvarla dal definitivo crollo del camino (che non tarderà molto senza provvedimenti urgenti), salvarla dall’oblio e salvarla da utilizzi privati che non tengano conto del ruolo sociale che ha avuto per circa un secolo. Dal 1974 la fornace è abbandonata. Esattamente cinquant’anni fa. Tante altre, nella provincia, che hanno letteralmente contribuito alla costruzione e alla ricostruzione di case e palazzi del territorio, l’hanno preceduta o seguita. Per ultima, la Pica di Pesaro. Ma con la dismissione delle fornaci di laterizi si perde una civiltà, una cultura piccolo industriale che ha fatto un pezzo di storia. È giusto che il comune, dopo l’acquisto che speriamo tutti vada in porto, ne faccia ovviamente un utilizzo ben diverso da quello originale. Ma qualsiasi esso sia, è altrettanto giusto che dedichi una parte, anche piccola, dell’edificio a luogo di informazione e divulgazione di ciò che è stato il “piccolo mondo antico“ della fornace. In modo che tutti conoscano chi era il fuochista, cosa significava l’accensione del fuoco ogni primavera, cosa voleva dire fare i mattoni a mano, quali tipi di mattoni, coppi, tegole e mattonelle esistevano, perché i suoi prodotti erano tanto ricercati, anche da De Carlo, e quale sia la storia della famiglia Volponi, famiglia di fornaciai da cui è uscito anche uno scrittore, Paolo, che tuttavia ben poco frequentò i dintorni del “caminone“. Ma a Urbino ancora vi sono persone, Volponi e non, non più giovani ovviamente, che hanno vissuto in prima persona quell’atmosfera e che sarebbero più che felici di mettere a disposizione la loro memoria per far sì che la fornace abbia un angolino da dedicare a sé stessa. Facciamolo prima che sia troppo tardi.

Giovanni Volponi