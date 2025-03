"Siamo diventati una grande famiglia"

"Passione, volontariato e volontà di tramandare saperi e tradizioni alle giovani generazioni. Queste secondo me - sono le cose più importanti dell’attività teatrale che portiamo avanti con La Piccola Ribalta. La passione è la prima cosa, ma questo vale un po’ per tutto quello che si fa nella vita. Poi c’è la volontà di dare qualcosa all’altro, anche ai ragazzi, per tramandare una esperienza e un sapere, così che possa anche andare avanti nel tempo. Ecco perché facciamo anche laboratori e corsi, dedicati a tutti e devo dire che in questo modo siamo diventati come una grande famiglia. Poi è importante sottolineare il volontariato: noi tutti abbiamo un altro mestiere ma ci mettiamo a disposizione per la comunità. E’ anche per questo che siamo diventati così longevi".