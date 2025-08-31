"Siamo felici di ricevere la visita del ministro"

Il centenario della Scuola del Libro, già forte di numerosi appuntamenti, si arricchisce di una visita importante, la cui notizia è giunta ufficialmente l’altro ieri: quella del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, che sarà a Urbino mercoledì. Un ricevimento che non chiuderà le celebrazioni (che proseguiranno fino a dicembre) ma che certamente rappresenta un momento significativo nella storia dell’istituzione urbinate. La dirigente del Liceo Artistico, professoressa Lucia Nonni, ci risponde al telefono con una certa emozione: "In questi giorni mi trovo in Islanda per un progetto Erasmus: ho ricevuto qui la bella notizia e sto coordinando un po’ il tutto da remoto, grazie al supporto dei miei collaboratori a Urbino. Devo innanzitutto ringraziare il ministro per aver mantenuto la promessa fattaci poco tempo fa: infatti ho avuto l’opportunità di incontrarlo a Pesaro nell’ambito di uno dei campus del Progetto Futura nel mese di luglio, e in quella occasione gli ho raccontato l’identità e la storia della Scuola del Libro e il legame con il territorio. Vista la sua attenzione per le didattiche attive e la convinzione dell’importanza di coniugare le discipline umanistiche con quelle tecnologico/scientifiche, l’ho invitato a visitare personalmente i laboratori artistici in cui ciò avviene quotidianamente".

Tuttavia, la risposta di Valditara ha lasciato sorpresa la Scuola: "Non ci aspettavamo di poter accogliere il Ministro così presto – prosegue Nonni – e ne sono felice, anche perché siamo ancora nell’anno del nostro Centenario e ricevere la visita del più alto livello istituzionale è un segnale importante per tutta la comunità scolastica. Desidero tra l’altro ringraziare l’onorevole Mirco Carloni e l’assessore Francesca Fedeli che hanno lavorato affinché i contatti andassero a buon fine".

Il programma vedrà la presenza a Urbino del ministro il 3 settembre, e la visita alla Scuola alle ore 17 circa. Verrà accolto alla sede principale della scuola, quella di Villa Maria, e poi studenti e docenti mostreranno le tradizionali prassi laboratoriali che dal 1925 sono attive, raccontandone la costante evoluzione tecnologica che consente agli studenti di cogliere molteplici attuali opportunità occupazionali e formative. Questo il programma di massima: dopo un saluto nell’Aula Magna della scuola, ci sarà la visione del cortometraggio “Una scuola una città“, realizzato dagli studenti con la partecipazione straordinaria dell’attore Giorgio Colangeli; poi saranno proiettati altri cortometraggi di animazione realizzati dagli studenti di Disegno Animato e Fumetto e infine Valditara visiterà i laboratori di Design del Libro e di Tecniche Incisorie, dove potrà assistere a una dimostrazione di stampa d’arte in diretta.

Giovanni Volponi