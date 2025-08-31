"Siamo felici di ricevere la visita del ministro"

Ecco l'Europa League

31 ago 2025
31 ago 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
Lucia Nonni, dirigente scolastica della Scuola del Libro, ha organizzato un’accoglienza speciale per Valditara

Il ministro Giuseppe Valditara con la dirigente scolastica Lucia Nonni

Il centenario della Scuola del Libro, già forte di numerosi appuntamenti, si arricchisce di una visita importante, la cui notizia è giunta ufficialmente l’altro ieri: quella del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, che sarà a Urbino mercoledì. Un ricevimento che non chiuderà le celebrazioni (che proseguiranno fino a dicembre) ma che certamente rappresenta un momento significativo nella storia dell’istituzione urbinate. La dirigente del Liceo Artistico, professoressa Lucia Nonni, ci risponde al telefono con una certa emozione: "In questi giorni mi trovo in Islanda per un progetto Erasmus: ho ricevuto qui la bella notizia e sto coordinando un po’ il tutto da remoto, grazie al supporto dei miei collaboratori a Urbino. Devo innanzitutto ringraziare il ministro per aver mantenuto la promessa fattaci poco tempo fa: infatti ho avuto l’opportunità di incontrarlo a Pesaro nell’ambito di uno dei campus del Progetto Futura nel mese di luglio, e in quella occasione gli ho raccontato l’identità e la storia della Scuola del Libro e il legame con il territorio. Vista la sua attenzione per le didattiche attive e la convinzione dell’importanza di coniugare le discipline umanistiche con quelle tecnologico/scientifiche, l’ho invitato a visitare personalmente i laboratori artistici in cui ciò avviene quotidianamente".

Tuttavia, la risposta di Valditara ha lasciato sorpresa la Scuola: "Non ci aspettavamo di poter accogliere il Ministro così presto – prosegue Nonni – e ne sono felice, anche perché siamo ancora nell’anno del nostro Centenario e ricevere la visita del più alto livello istituzionale è un segnale importante per tutta la comunità scolastica. Desidero tra l’altro ringraziare l’onorevole Mirco Carloni e l’assessore Francesca Fedeli che hanno lavorato affinché i contatti andassero a buon fine".

Il programma vedrà la presenza a Urbino del ministro il 3 settembre, e la visita alla Scuola alle ore 17 circa. Verrà accolto alla sede principale della scuola, quella di Villa Maria, e poi studenti e docenti mostreranno le tradizionali prassi laboratoriali che dal 1925 sono attive, raccontandone la costante evoluzione tecnologica che consente agli studenti di cogliere molteplici attuali opportunità occupazionali e formative. Questo il programma di massima: dopo un saluto nell’Aula Magna della scuola, ci sarà la visione del cortometraggio “Una scuola una città“, realizzato dagli studenti con la partecipazione straordinaria dell’attore Giorgio Colangeli; poi saranno proiettati altri cortometraggi di animazione realizzati dagli studenti di Disegno Animato e Fumetto e infine Valditara visiterà i laboratori di Design del Libro e di Tecniche Incisorie, dove potrà assistere a una dimostrazione di stampa d’arte in diretta.

Giovanni Volponi

© Riproduzione riservata

