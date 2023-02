"Siamo il Paese delle armi"

‘Il paese delle armi: falsi miti, zone grigie e lobby nell’Italia armata’. E’ l’iniziativa in programma per dopodomani alle 21, alla biblioteca ‘Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume. Interverrà Giorgio Beretta, analista, esperto di diffusione delle armi in Italia, in relazione anche al fenomeno degli omicidi in famiglia e dei femminicidi. Organizza il gruppo ‘Fuoritempo’: "Una vera e propria inchiesta sulle armi nel nostro Paese – si legge nella presentazione dell’iniziativa -. In Italia si stimano tra 3 e 4milioni di persone armate, con armi ‘comuni’, per la difesa personale, l’attività venatoria, il tiro sportivo. Armi definite ‘leggere’, ma che l’ex segretario generale dell’Onu, Kofi Annan, non esitò a definire ‘armi di distruzione di massa’, non meno letali di quelle per uso militare. Armi che uccidono anche quando sono detenute in modo legale, come dimostrano le statistiche di omicidi e femminicidi. Cosa fare per contrastare la cultura delle armi, le sue lobby e le conseguenze del loro uso? Innanzitutto maggiore trasparenza sul numero di porti d’arma, sulla diffusione delle armi legali e sulle comunicazioni ai familiari, controlli più stringenti e costanti sui requisiti psicofisici di chi possiede un’arma".

s.fr.