"Siamo la novità del centrosinistra" “Urbino bene comune“ si presenta

Trentadue nomi per completare un gruppo di quasi 190 candidati al Consiglio comunale. Domenica, con la presentazione di “Urbino bene comune“, la coalizione di centrosinistra “La città che verrà“ a sostegno di Federico Scaramucci ha rivelato agli elettori anche l’ultima delle sette formazioni che la compongono. Una lista civica eterogenea, fatta di urbinati e non, provenienti da diversi campi professionali, ma tutti uniti dall’idea di "mettere al centro il pubblico interesse e di stimolare il ritorno alla libera partecipazione, civica e politica, da parte delle persone".

L’avventura di questa realtà era partita a dicembre 2023, con la nascita dell’omonima associazione, ora diventata una lista elettorale, fondata da Vincenzo Pompilio, Giorgio Staccioli, Alessandro Vaccaro e Alessandro Manenti, a cui si era aggiunta poco dopo Simona Matteucci. "Urbino bene comune raccoglie il senso di disagio che si avverte in città – spiega Pompilio, capolista –. Nessuno credeva che saremmo riusciti a essere così tanti, ma eccoci qui, tutti e 32. Quando le persone si uniscono liberamente per senso di partecipazione è meraviglioso. Parliamo di “bene comune“ perché crediamo che nella pubblica amministrazione si debba perseguire l’interesse pubblico, di tutti. Forse noi siamo la vera novità nel centrosinistra, la lista che più accresce e completa questo campo largo. Si respira voglia di cambiare, di esserci e di star bene insieme: questo è un primo successo raggiunto in campagna elettorale. Sono sicuro che quella che ha in mente Scaramucci non sia una città che verrà, ma una città che sarà".

Numerosi ed eterogenei sono anche i temi toccati dai candidati, che si propongono di lavorare per una rigenerazione della città. Si va da una Urbino "più green e con proposte appetibili e risolutive nel turismo" alla transizione digitale, con "la necessità di portare al cittadino quello che l’amministrazione sta facendo", dalla rivalutazione del ruolo dell’agricoltura "anche come attrattore" alla crescita dello sport, "con migliori strutture e più manifestazioni".

E poi la proposta di un maggior dialogo con le associazioni e soprattutto, tema su cui si è insistito molto, una Urbino più attrattiva e più a portata dei giovani (per vivibilità, luoghi d’aggregazione e opportunità lavorative che permettano loro di rimanere qui dopo gli studi) e delle famiglie che intendano venire o ritornare ad abitare qui. Ecco i candidati presenti in lista: Vincenzo Pompilio, Luca Baldarelli, Roberto Balducci, Francesco Betti, Maurizio Betti, Michele Betti, Lucia Damiani, Roberta De Vitis, Francesca Duranti, Ahmed Echchafi, Giuseppe Fabbri, Rita Ficarelli, Sandra Fini, Nicola Fraternali, Emanuela Gessaroli, Lara Giambartolomei, Cynthia Katherine Gonzales Castilla, Rocco Greco, Cristian Maddaloni, Simona Matteucci, Davide Meglio, Lorenzo Mini, Eugenio Minucci, Ciro Oliviero, Luca Ovarelli, Stefania Porcu, Matteo Sisti, Giorgio Staccioli, Andrea Turchi, Silvia Uguccioni, Marco Venturi, Giorgia Zazzeroni.

Nicola Petricca