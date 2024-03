"Siamo ’Le Cucinesse’. Di nome e di fatto"

Le chiamano capitane coraggiose. Sono le donne che decidono di aprire una attività e di fare impresa. In tutta la provincia di Pesaro Urbino, secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio delle Marche che fanno riferimento al 2023, ce ne sono più di 8.000 su un totale di circa 37.000 imprese. Più di una azienda su cinque ha dunque una conduzione femminile. Un trend sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente, ma che segna un calo sul lungo periodo, non molto dissimile da quello dell’intero tessuto imprenditoriale del nostro territorio.

Ci sono però delle aziende guidate da donne che sono in grande crescita. Una di queste è la Cucinesse, azienda di Montelabbate specializzata in arredamento per cucine e living. A guidarla è Annalisa Pazzaglia, general manager dell’azienda: "Mio padre Sergio, che ancora oggi è la colonna portante, è sempre stato nel settore dell’arredamento – spiega – ma non appena mi sono diplomata, a 19 anni, fresca di scuola, fu lui a propormi di aprire una attività creando una realtà tutta nostra. Io presi questa sua proposta con grande entusiasmo anche perché potevo mettere in pratica tutto quello che avevo imparato a scuola, così iniziammo questa nuova avventura. Abbiamo cercato di crescere mantenendo sempre i piedi per terra, diventando una realtà imprenditoriale solida. Il nostro punto di forza è quello di offrire prodotti tailor made, molto personalizzati, garantendo la massima attenzione al cliente. Il rapporto umano per noi conta tanto, sia con i clienti che con i dipendenti. E’ anche per questo che ci piace definirci famiglia".

Cucinesse, che oggi esporta i suoi prodotti anche in tutto il mondo (l’export rappresenta circa il 20% del fatturato), conta una quarantina di dipendenti, di cui il 50% è donna: "Siamo una azienda dove la presenza femminile è molto forte – dice Annalisa Pazzaglia -. Al mio fianco, nella nostra attività, c’è anche mia sorella Milena, responsabile marketing e risorse umane ed anche alla guida dell’export c’è una ragazza. Sarà perché io stessa sono una donna e una mamma ma qui c’è molta attenzione per tutte le lavoratrici - spiega -: applichiamo la massima flessibilità oraria per andare incontro alle esigenze anche di chi ha bambini, perché la cosa più importante per noi è che lavorino serene. Se qualche dipendente ha un problema, ci sacrifichiamo tutti. In Cucinesse il gender gap non esiste".

al.mu.