"Siamo nel 2023, ma i pregiudizi sono senza tempo"

Capita spesso di avere nella nostra mente immagini e idee molto ferree riguardo ad argomenti e situazioni che non conosciamo. Queste idee le captiamo inconsciamente da tutto ciò che ci circonda: sono i pregiudizi e gli stereotipi. I primi sono presenti nella personalità e nel patrimonio culturale di un individuo, si traducono in modi di pensare e in comportamenti che incidono sulla vita quotidiana sotto forma di atteggiamenti, affermazioni o addirittura conflitti.

Sono giudizi errati o imprecisi, opinioni favorevoli o sfavorevoli nei confronti di eventi, persone o gruppi. Gli stereotipi sono semplificazioni e rappresentazioni della realtà con le quali ogni individuo interagisce quotidianamente. Essi svolgono una funzione difensiva, perché garantiscono la conservazione delle posizioni sociali acquisite all’interno o all’esterno di un gruppo. Posta questa spiegazione molto articolata, ma necessaria, è risaputo che, pur vivendo in una società piena di attivismo al femminile, la figura della famiglia patriarcale è ancora radicata nella mente di molte persone.

Quando sono andata a convivere con il mio compagno, mi sono sentita chiedere, seppur in buona fede e con il sorriso sulle labbra: "Ma sai cucinare?", "Dovrai fare le faccende", "Vuoi fare la casalinga?". La mia risposta è stata: "Entrambi siamo in grado di fare tutto questo e lo vogliamo fare insieme; senza l’assegnazione di compiti: dove non arrivo io subentra lui e viceversa; oltretutto adora cucinare".

Con serenità, mi sono inconsciamente giustificata, ma non avrei dovuto farlo, perché siamo nel 2023, l’epoca dell’intelligenza artificiale e della lotta per la parità dei sessi; quindi per progredire e andare avanti, l’essere umano ha bisogno di ampliare le proprie conoscenze e dissociarsi dai preconcetti limitanti.

Asia D’Arcangelo