Siamo quelli che vestono felpe oversize e parlano in corsivo

Abitudini che cambiano, mode che passano, generazioni che si alternano: siamo così sicuri di essere migliori dei ragazzi degli anni ‘80? Ma che ne sanno gli ’80!? Chi siamo noi? Noi siamo quelli che si danno appuntamento sui social, con Whatsapp o Instagram, guardiamo Tik Tok, copiamo il look da Chiara Ferragni, Andrea Fratino, Gaia Bianchi e da altre influencer, beviamo dalle borracce air up. Noi siamo quelli che indossano felpe oversize, jeans larghi e Nike Air Force One, “straconsumate” ma necessarie, top corto e cargo, stile “maranza”, adatto alle persone scontrose, con un carattere tamarro, introverse e musone. Noi siamo quelli che amano le collane di perle e dorate che raccontano ed esprimono la propria personalità. Siamo quelle che portano i capelli lunghi, lisci e luminosi o mossi con il “caschetto corto squadrato”, a “onda di mare” e le frangette a “casetta”; e siamo quelli con il taglio “curly tiktok hair”, la frangia a “grondaia” o “scivolo“; o “big curl”. Noi siamo quelli che ascoltano i Maneskin, Lazza, Shiva, Rondo su Spotify e seguiamo su Netflix le nostre serie preferite Mare Fuori, Stranger Things, Mercoledì, tutti insieme a casa di un amico mangiando pizza, sushi, kebab e hamburger consegnati direttamente da un Deliveroo.

Noi siamo quelli che non indossano gli scaldamuscoli o fasce di spugna nei capelli, ma fanno dello sport o meglio il fitness il loro passatempo preferito, all’aria aperta se possibile, padel, tessuti aerei, pattinaggio. Noi siamo quelli che non escono tutti i giorni ma si incontrano con gli amici online per una sfida a Fifa, a Rocket League o a Minecraft e vanno in discoteca nelle serate speciali. Noi siamo quelli che usano termini gergali come: cringe (imbarazzante), trigger (reazione di disgusto, paura o rabbia), bro-fra (abbreviativo di brother e fratello), zio (modo per salutarsi), snich (fare la spia), amo (amore), boomer (essere indietro con la tecnologia) e shippare (creare una coppia). Noi siamo quelli che scrivono sempre di più in stampato ma parlano in corsivo!

Classi 1ª A e 1ª C