"Siamo tanti contro la pista e lo proveremo"

di Anna Marchetti

Gli esercenti di viale Alighieri, circa una decina, ribadiscono il loro "no" alla pista ciclabile e per essere più convincenti hanno deciso di lanciare una raccolta firme, certi che anche tra i residenti della zona la pista sia malvista: "Non serve, è pericolosa per i ciclisti e sottrae posti alle auto". "Il primo giorno in cui è entrata in vigore la nuova viabilità – raccontano Iacopo Roberti e Andrea Polenta titolari del nuovo locale Acquolina – abbiamo subito registrato una riduzione degli incassi: noi diamo lavoro a 13 persone". "La sperimentazione c’è stata – incalza Antonio Di Viesto del bar Via Vai – ma non funziona. Eliminando la pista ciclabile si recuperano 12 posti auto dei 39 persi: sempre meglio che zero".

La maggior parte degli esercenti sostiene che i parcheggi anche sul lato monte di via Alighieri sono indispensabili perché la loro clientela "si ferma, scende, fa gli acquisti e riparte". Posizione che gli esercenti hanno espresso all’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, nell’incontro della scorsa settimana. "Eravamo tutti d’accordo – fa notare Di Viesto – per modificare la viabilità e cioè garantire un percorso protetto ai pedoni (lato monte ndr), recuperare alcuni parcheggi tra gli alberi e allargare la carreggiata per assicurare il passaggio agevole dei mezzi pesanti: non vorremmo che nel frattempo l’assessore ci abbia ripensato".

E per rafforzare il loro punto di vista i commercianti, affiancati da alcuni residenti, hanno avviato una raccolta firme che nel giro di poche settimane vorrebbero consegnare in Comune. "La pista non serve – insistono i residenti – anzi è pericolosa perché macchine e mezzi pesanti, a causa del poco spazio a disposizione, sono spesso costretti a superare la linea bianca". In ogni caso per l’entrata in vigore della nuova viabilità, che non prevede la pista ciclabile, ci vorranno almeno 15 giorni: il tempo dei rilievi tecnici, del nuovo voto in giunta e poi dell’acquisto dei paletti a protezione del percorso pedonale.

Nel frattempo rimangono in essere sia la pista ciclabile sia il percorso pedonale "anche se – dice l’assessore Sara Cucchiarini – non si potrà procedere con le multe fin quando non sarà completata la cartellonistica. A prescidere da quello che la viabilità ha intenzione di fare su viale Dante".