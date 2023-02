Siccità e alluvioni Ne parla l’esperto

‘Siccità & alluvioni nella stagione dei cambiamenti climatici’. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata per venerdì alle 21 dal gruppo ‘Fuoritempo’ alla biblioteca comunale ‘Cardini’ di San Lorenzo in Campo. Interverrà Endro Martini, geologo ambientale, già presidente dell’Ordine Geologi Marche e attuale consigliere nazionale della Società italiana di geologia ambientale, Sigea. "Nel 2022 abbiamo avuto ancora una volta la riprova del ‘climate change’ – si legge nella presentazione –, fenomeni siccitosi e alluvioni lampo in tutta Italia e nelle Marche, dove abbiamo avuto una primaveraestate siccitosa e un evento alluvionale disastroso il 15 settembre".