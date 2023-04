Siccità perenne I dati parlano, si deve agire

Entravamo trionfanti nella primavera ma fummo delusi nelle nostre speranze. Anche oggi il caldo si è fatto sentire più ancora dei due giorni scorsi, ma a nostro danno. Si spera un domani migliore.

Alessandro Serpieri, marzo 1858

Padre Alessandro Serpieri nel 1858 definiva marzo caldo, sottolineando a nostro danno! Da sempre le anomalie rispetto ai riferimenti climatici che siano in negativo o in positivo manifestano una situazione di disagio e marzo ci conferma il prolungato sopra media termico (+1,63°C) facendo registrare l’11° mese consecutivo con il segno più, l’ultimo con il segno meno è stato infatti aprile 2022. Cercando di capirne le cause, dall’analisi dei dati, come già discusso in altri articoli, spicca su tutti l’andamento della pressione atmosferica. 718,3 mmHg (millimetri di mercurio) è la pressione media di Urbino, lo scarto in più o in meno di 5 mmHg determina il numero di giorni con alta e bassa pressione. I dati validati partono dal 1943, fino alla fine degli anni ’80 gli andamenti sono paralleli con 50 giornianno di bassa pressione e circa 60 di alta pressione, nel ventennio successivo si è passati a 30 di bassa e oltre 100 di alta per arrivare al primo ventennio del nuovo millennio con 25 giorni di bassa e 135 di alta ma nelle più recenti annate si sono addirittura superati i 200 giornianno con alta pressione fino al record del 2022 con ben 212 giorni.

Altro dato da tenere in considerazione è quello del vento, il nostro territorio collinare è caratterizzato prevalentemente da raffiche di Libeccio (Garbino), vento caldotiepido che negli ultimi 30 anni mediamente per 100 giorni ha una velocità di punta di oltre 50 Kmh, si contano sulle dita di una mano gli anni in cui le raffiche non superano almeno una volta i 100 Kmh; il vento ovviamente favorisce l’evaporazione. Le conseguenze sono chiare, il clima sta velocemente mutando, sempre più lunghi periodi di alta pressione intervallati da veloci e potenti perturbazioni che tanto più violente non consentono ai terreni di trattenere i preziosi millimetri di pioggia a danno soprattutto delle falde acquifere. La conferma arriva dal primo trimestre del 2023, con un gennaio molto piovoso e febbraio e marzo praticamente in media, e la neve sui monti non è mancata, constatiamo che i corsi d’acqua non sono ancora tornati a pieno regime, sappiamo bene che in queste condizioni alla prima prolungata fase di alta pressione scatterà una nuova emergenza. Il quadro numerico è abbastanza chiaro, è arrivato il momento di prendere decisioni importanti e coraggiose.