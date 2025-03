Sicurezza, c’è un nuovo sportello

C’è un nuovo sportello informativo e di accoglienza presso le sedi del Servizio Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Pesaro, Fano e Urbino, dell’Ast provinciale.

A partire dal prossimo mercoledì 5 marzo, e ogni mercoledì successivo dalle ore 15:00 alle ore 17:00, un operatore tecnico della prevenzione sarà infatti a disposizione degli utenti per fornire informazioni e assistenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

"L’iniziativa – si legge in una nota dell’Ast – è rivolta ad aziende, soggetti della prevenzione e privati cittadini, con l’obiettivo di promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, accrescere la cultura della sicurezza e fornire supporto tecnico e normativo. Lo sportello fornirà informazioni su: normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi e misure di prevenzione, formazione e informazione dei lavoratori, gestione delle emergenze, rischi indiretti per la salute della popolazione. Oltre allo sportello fisico, è stata attivata la casella di posta elettronica sportellospsal.ast.pu@sanita.marche.it per rispondere alle richieste di informazioni tecniche e normative".