Sicurezza e velocità sulla strada Flaminia. Impegno per una viabilità più sotto controllo

Sul problema della sicurezza della circolazione nei pressi dell’uscita ovest della superstrada (zona San Lazzaro), qualcosa pare si stia muovendo. Come si ricorderà, negli anni ("in particolare durante l’amministrazione 5Stelle", precisa Michele Chiarabilli) i residenti si sono più volte lamentati per l’eccessiva velocità che gli autoveicoli tengono sul quel tratto rettilineo della Flaminia e sul pericolo per la circolazione che viene dall’attraversamento degli animali selvatici, che in quella zona scendono giù dalle Cesane per andare a bere al fiume. Sul tema ieri si è tenuto un tavolo istituzionale alla presenza del Prefetto Emanuela Greco, del vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, del consigliere regionale Giacomo Rossi, della comandante della polizia municipale Orietta Ceccarani e dell’ingegner Mario Primavera, della Provincia. Al centro della discussione, riferisce Chiarabilli, la "possibilità di migliorare la sicurezza sul tratto di strada dall’uscita Fossombrone ovest e fino al centro abitato di San Lazzaro". Chiarabilli spiega che "in questo incontro è stato esposto che l’amministrazione comunale di Fossombrone ha già adottato una delibera di giunta per l’istituzione del limite di velocità dei 50 chilometri orari sulla Flaminia, rispetto ai 90 km/h in precedenza esistenti e che nelle prossime settimane verrà installata apposita e idonea cartellonistica e possibilmente anche dei lampeggianti". Quanto a Giacomo Rossi, il consigliere si è impegnato a far valutare la possibilità e la fattibilità dell’installazione di una rete protettiva.

a. bia.