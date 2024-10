Sicurezza in centro:: "Chiediamo incontro al Prefetto"

"C’è un problema sicurezza sempre più importante. La situazione in centro storico è diventata insostenibile. È necessario trovare una soluzione". Parole della presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini (foto) che interviene dopo i fatti di giovedì, nel cuore della città, dove un uomo ha seminato il panico armato di machete. Nel giro di breve il quarantenne già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dagli agenti della volante del Commissariato.

"E’ l’ennesimo episodio che succede in centro, che tanto preoccupa commercianti e residenti. E’ inaccettabile e preoccupante che in pieno giorno accadano questi episodi. Fortunatamente la persona è stata fermata grazie all’intervento delle forze dell’ordine che sono state aiutate nella ricerca dall’accurata descrizione di commercianti e cittadini. A loro va il nostro plauso, uomini e donne che conoscono e presidiano il centro per il coraggio e la fondamentale collaborazione. Le forze dell’ordine e questi cittadini meritano il ringraziamento di tutta la città, un encomio ufficiale".

Il quarantenne è stato fermato, ma il problema sicurezza rimane: "Nonostante il controllo costante da parte degli agenti del commissariato, carabinieri e polizia locale, la situazione in centro continua ad essere particolarmente preoccupante. Per questo chiediamo al Prefetto e al sindaco che venga al più presto promosso un incontro con le associazioni di categoria e i soggetti interessati per discutere insieme della sicurezza in centro storico dove insistono anche la scuola e la Memo".