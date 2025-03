"Sicurezza, la polizia c’è. Ma servono sempre rinforzi"

Pierpaolo Frega, segretario di Silp Cgil Pesaro, in un comunicato, spiega come "gli ultimi eventi delittuosi avvenuti a Pesaro, dai rinvenimenti di ingenti quantitativi di stupefacente agli arresti per le fastidiose truffe agli anziani, fino all’individuazione immediata dei responsabili dei danneggiamenti a l.go Miccichè e al fermo del minore resosi responsabile di rapina ieri a Villa Fastiggi, denotano essenzialmente che alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Pesaro, bisogna solo fare i complimenti ed essere orgogliosi per la capacità di reazione al crimine. Queste operazioni fanno comprendere che il nostro territorio sia sano, dove per chi delinque, non c’è spazio sufficiente di manovra, la Polizia c’è". E ancora "Diffondere la voce che Pesaro sia un territorio pericoloso che la città sia fuori controllo oltre a non corrispondere alla verità è ingiusto per gli stessi cittadini e soprattutto ingeneroso per i lavoratori del comparto sicurezza. Questa propaganda sulla paura a chi giova? Anziché instillare nei cittadini (elettori) timori ingiustificati, cosa fa la politica concretamente? Nulla. Quando leggiamo roboanti notizie che a giugno e dicembre vi saranno dei trasferimenti di personale delle FF.OO., perché non raccontare che questo avviene da “sempre” in una logica di naturali avvicinamenti? Perché invece non raccogliere e fare proprie le segnalazioni di richieste di rinforzi, sottolineo cospicui, di personale in divisa e dire: abbiamo un territorio che resta sicuro grazie al lavoro fin qui svolto nella repressione immediata da parte delle FF.OO. Perché non aggiungere: Lavoriamo insieme per la prevenzione? Questa si fa con un controllo capillare del territorio, oltre ai mille sistemi informatici che sono disponibili, anche e soprattutto con le persone ovvero con più pattuglie in strada, con più attività info investigative. Le realtà sociali sono mutate, su questo non v’è dubbio, bisogna affrontare seriamente la non negabile devianza giovanile, con tutti i suoi risvolti. La scuola gioca sicuramente un ruolo fondamentale come deve essere la stessa comunità a far da barriera a questi fenomeni, ma oltre a questi vi è necessità di presenza fisica di donne e uomini in divisa per la strada".