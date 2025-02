Sicurezza nel territorio, l’Arma incontra il sindaco Paganelli

Il nuovo tenente colonnello dei Carabinieri di Pesaro Maurizio Petrarca e il maresciallo maggiore della stazione di Tavoleto Alfredo Severini hanno incontrato il sindaco di Montecalvo in Foglia. Territorio, questo, attenzionato negli ultimi tempi da intensi controlli da parte dei militari dell’Arma. "Sono stata onorata – dice il sindaco di Montecalvo in Foglia, Donatella Paganelli – di questa gradita visita. E’ stata un’occasione importante per dare il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pesaro. Un’opportunità di confronto sulle potenzialità e fragilità del territorio di Montecalvo in Foglia, mettendo in evidenza il ruolo che hanno avuto per lo sviluppo economico e sociale le zone delle aree artigianali, industriali e commerciali presenti nelle frazioni di Ca’ Gallo, Borgo Massano e San Giorgio e le bellezze del territorio".

Tra queste il proseguo del cantiere del nuovo asilo nido a Borgo Massano e il prossimo adeguamento sismico della scuola e il recupero del vecchio opificio di Montecalvo in Foglia che darà vita al Museo laboratorio di stampa d’arte. "Grazie – ha aggiunto Paganelli – all’operato delle forze dell’ordine ringraziandoli per il lavoro che svolgono quotidianamente, essendo un riferimento importante per il territorio a tutela della sicurezza della collettività, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare la presenza sul territorio in quanto gli accadimenti di questi giorni, tra tentativi di furti e di truffe spaventano i cittadini creando insicurezza".