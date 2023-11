Sicurezza: occhi elettronici a quota 69

A Vallefoglia operazione video-sorveglianza con l’installazione di ulteriori telecamere. Il nuovo sistema di video sorveglianza previsto per i comuni di Vallefoglia, Pesaro, Tavullia, Gabicce Mare, Gradara e Mombaroccio è stato presentato venerdì scorso nella sala del consiglio dell’Unione (foto). Si tratta di un sistema dissuasivo e capillare per contrastare furti, reati e infrazioni al codice della strada.

"Degli oltre 800mila euro investiti – ha spiegato il sindaco Palmiro Ucchielli – ben 161.644,73 euro riguardano il Comune di Vallefoglia per portare a 64 il numero delle telecamere complessivamente installate, oltre a 5 nuovi targa system che consentono la lettura delle targhe dei veicoli per verificare la regolarità assicurativa, la loro revisione e l’individuazione dei mezzi rubati. Ora la presenza degli impianti di sorveglianza interessa in modo capillare tutte le frazioni e i luoghi di maggior passaggio del territorio comunale. Tutto questo fa sì che 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, le nostre strade saranno controllate, con una conservazione delle registrazioni dei filmati sufficientemente lunga per consentire alle forze di polizia di intervenire nel caso di illeciti".

Conclude il sindaco Ucchielli sui nuovi "occhi elettronici": "Serviranno a garantire maggior sicurezza e tranquillità ai cittadini e a tutte le persone che si troveranno a transitare nelle strade strade dcomunali e a prevenire i fenomeni malavitosi e ogni forma di delinquenza organizzata che potrebbe interessare anche Vallefoglia".