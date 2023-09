Sicurezza, Seri tenta il colpo di coda: "Spycam e luci per stanare i balordi"

Nuove telecamere nei punti "caldi" della città. E’ questo uno dei provvedimenti individuati dalla giunta Seri per combattere la crescente piaga delle baby gang e della micro criminalità. "Per i nuovi impianti di video sorveglianza – spiega il sindaco Massimo Seri – abbiamo deciso di stanziare 50mila euro. La loro collocazione sarà stabilita in accordo con le forze dell’ordine e su autorizzazione della Prefettura". Altri 16mila euro saranno stanziati per l’illuminazione del giardino di Poderino. "Il progetto è già pronto – assicura il primo cittadino – e con la prima variazione di bilancio recupereremo anche le risorse necessarie". Infine martedì della prossima settimana sarà convocato il "tavolo educativo e di cittadinanza" al quale sono chiamati a collaborare insieme all’Amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le associazioni che operano sul territorio e le rappresentanze del mondo del lavoro.

"Servono le azioni di controllo e di intervento delle forze dell’ordine, ma – ha continuato Seri – servono anche progetti di lavoro e sportivi per rendere i giovani protagonisti". Tutti questi temi sono stati di nuovo trattati nel tavolo provinciale sulla sicurezza che si è tenuto l’altro ieri e al quale sono stati chiamati i comuni di Fano, Pesaro e Urbino. Per quanto riguarda Fano sono state ribadite le zone critiche della città come Pincio, giardini della Rocca Malatestiana, piazza Amiani, mura romane, Poderino. "Siamo sempre più attenti sul piano della prevenzione – commenta Seri – pur consapevoli che le forze dell’ordine intervengono dove si commettono reati e individuando chi ha sbagliato". Il tema della sicurezza sta diventando centrale nella campagna elettorale per le amministrative del 2024 ormai partita.

Anna Marchetti