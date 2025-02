Sicurezza sul lavoro, incontro in Prefettura

L’osservatorio sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ieri si è riunito in Prefettura. Grazie ai primi dati forniti dalla Direzione territoriale dell’Inail, enti ed istituzioni hanno potuto iniziare ad esaminare la situazione attuale. "L’obiettivo di questo confronto – ha detto il Prefetto Emanuela Saveria Greco – è di arrivare a definire strategie condivise, volte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro".

Un approfondimento specifico è stato dedicato al ruolo della formazione e della sensibilizzazione, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare la cultura della sicurezza, anche tra i più giovani, attraverso un utilizzo più consapevole e corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Per rendere l’azione dell’Osservatorio più efficace, è stata decisa l’attivazione di due gruppi tecnici di lavoro che si riuniranno prossimamente in Prefettura per affrontare, il primo il tema delle malattie professionali e il secondo quello degli infortuni nei luoghi di lavoro. All’incontro hanno partecipato anche l’Ispettorato territoriale del Lavoro, l’Ast e l’Università di Urbino “Carlo Bo”, nonché le principali organizzazioni sindacali, Confindustria e sue associate.