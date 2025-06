Sicurezza trasporti universitari, incontro col Rettore

L’Università di Urbino incontra il primo sindacato militare "Itamil" Esercito, in un appuntamento istituzionale. A Palazzo Bonaventura, il rettore Giorgio Calcagnini (foto) ha ricevuto Lorenzo Dezi e Vincenzo Del Prete, segretario e segretario amministrativo del Comitato interregionale Marco-Abruzzo-Umbria-Molise, che hanno illustrato le attività svolte dal sindacato, che opera sul territorio nazionale tramite i comitati regionali. Un sindacato che mantiene rapporti sinergici con le altre organizzazioni delle forze armate e delle forze dell’ordine, così come con le istituzioni civili e militari, nonché con numerose associazioni, tramite convenzioni e progetti condivisi. L’incontro è servito per programmare future collaborazioni su temi sociali e culturali. Tra gli argomenti discussi: la promozione dei valori costituzionali, del tricolore, della legalità e della cittadinanza attiva, coinvolgendo le associazioni studentesche. È stata inoltre espressa la volontà di affrontare congiuntamente temi di rilevanza attuale come la sicurezza nei trasporti universitari su bus e treni, già oggetto di attenzione da parte del Comitato, con la Regione Marche, dal febbraio 2024, con l’obiettivo di aumentarla anche per gli studenti. Il sindacato ringrazia per l’accoglienza il Rettore, a cui hanno portato i saluti dei propri cofondatori, Sandro Frattalemi (presidente), Nicola Passarelli (vicepresidente), Girolamo Foti (segretario generale) e Alessandro Capizzi (segretario nazionale, responsabile Area Centro).

n. p.